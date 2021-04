PALERMO-FOGGIA, DUBBI E SCELTE DI FILIPPI: LE PROBABILI FORMAZIONI (Di martedì 13 aprile 2021) Il PALERMO cerca i tre punti nel match in programma mercoledì pomeriggio contro il FOGGIA.Alle ore 15.00, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valida per il recupero della trentatreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. La gara, originariamente in programma lunedì 29 marzo, è stata rinviata a causa di un focolaio Covid scoppiato all’interno dello spogliatoio pugliese. Sono otto, al momento, i calciatori attualmente positivi, con un calciatore si è negativizzato proprio nelle ultime ore.Gli uomini di Giacomo FILIPPI torneranno in campo dopo il deludente pareggio maturato in occasione dell’abbordabile turno interno contro la Vibonese. Un pari a reti bianche, figlio di una prestazione impalpabile nei primi quarantacinque minuti, generosa ma sterile nel corso della ripresa, con il PALERMO che ha ... Leggi su mediagol (Di martedì 13 aprile 2021) Ilcerca i tre punti nel match in programma mercoledì pomeriggio contro il.Alle ore 15.00, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valida per il recupero della trentatreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. La gara, originariamente in programma lunedì 29 marzo, è stata rinviata a causa di un focolaio Covid scoppiato all’interno dello spogliatoio pugliese. Sono otto, al momento, i calciatori attualmente positivi, con un calciatore si è negativizzato proprio nelle ultime ore.Gli uomini di Giacomotorneranno in campo dopo il deludente pareggio maturato in occasione dell’abbordabile turno interno contro la Vibonese. Un pari a reti bianche, figlio di una prestazione impalpabile nei primi quarantacinque minuti, generosa ma sterile nel corso della ripresa, con ilche ha ...

