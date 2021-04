Milano, 26enne ricoverata con trombosi cerebrale dopo AstraZeneca (Di martedì 13 aprile 2021) A quanto apprende l’Adnkronos Salute, è ricoverata da ieri al Policlinico di Milano una ragazza di 26 anni con trombosi cerebrale. La giovane aveva ricevuto 16 giorni fa la prima dose del vaccino anti Covid di AstraZeneca. La segnalazione sul caso è partita ieri sera. Dall’Irccs di via Sforza, interpellato sull’episodio, precisano che “non ci sono al momento elementi sufficienti per dare una risposta sull’eventuale correlazione di questo evento con la vaccinazione”. La ragazza, aggiunge l’ospedale, “è cosciente e risponde alle terapie. E’ in condizioni ritenute stabili, anche se la prognosi resta riservata”. E’ stata ricoverata al Policlinico di Milano perché la sua situazione era seria ed è stata inviata al Centro trombosi guidato da Flora Peyvandi, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) A quanto apprende l’Adnkronos Salute, èda ieri al Policlinico diuna ragazza di 26 anni con. La giovane aveva ricevuto 16 giorni fa la prima dose del vaccino anti Covid di. La segnalazione sul caso è partita ieri sera. Dall’Irccs di via Sforza, interpellato sull’episodio, precisano che “non ci sono al momento elementi sufficienti per dare una risposta sull’eventuale correlazione di questo evento con la vaccinazione”. La ragazza, aggiunge l’ospedale, “è cosciente e risponde alle terapie. E’ in condizioni ritenute stabili, anche se la prognosi resta riservata”. E’ stataal Policlinico diperché la sua situazione era seria ed è stata inviata al Centroguidato da Flora Peyvandi, ...

Advertising

rep_milano : Vaccini, 26enne ricoverata a Policlinico di Milano con trombosi cerebrale a 16 giorni da dose AstraZeneca… - infoitsalute : Trombosi dopo vaccino Astrazeneca: 26enne ricoverata a Milano - occhio_notizie : Il 26enne di origini croate in cella per l'omicidio del figlio di poco più di due anni parla in aula tribunale: 'no… - fisco24_info : Bimbo torturato e ucciso a Milano, il padre: 'Mi prendo colpa ma è di mia moglie': Il 26enne di origini croate in c… - LuciaMosca1 : (Milano, 26enne arrestato per tentato omicidio) Segui su: La Notizia - -