Malpezzi PD | “I ragazzi non vanno lasciati soli Bisogna aumentare gli aiuti”

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 13 aprile 2021) "Abbiamo i dati sui disagi manifesti, ma non sappiamo delle situazioni latenti e inon''. Così in un'intervista alla Stampa Simona, capogruppo del Pd al Senato, che sta lavorando ad una proposta per erogare fondi alle famiglie per pagare l'aiuto di uno psicologo per i figli, isolati dal Covid da un anno. L'articolo .