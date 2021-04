Macaulay Culkin è diventato papà

(Di martedì 13 aprile 2021) L’attoree la fidanzata Brenda Song sono diventati genitori del loro primo figlio che l’hanno chiamato Dakota, in onore della sorella dell’attore morta in un’incidente stradale qualche anno fa. Lo storico protagonista del film «Mamma, ho perso l’aereo» èla prima volta, insieme alla compagna, Brenda Song. La coppia, secondo quanto

è diventato papà: il nome della sua compagna ha spiazzato tutti. Il protagonista di Mamma Ho Perso l'Aereo ha avuto un figlio insieme ad un'altra 'babystar' È stato senza ombra di ...La coppia di attorie Brenda Song hanno annunciato l'arrivo della loro prima figlia Dakota Song, nata il 5 Aprile scorso. Un'emozione immensa per i neogenitori che hanno espresso, durante un'...La piccola è nata dalla relazione della Song con un altro pilastro della nostra infanzia: l’ex enfant prodige Macaulay Culkin, noto come Kevin di Mamma ho perso l’aereo. Insomma, Brenda Song ...Macaulay Culkin diventa papà. L’ex baby star di Mamma Ho Perso l’Aereo è ufficialmente diventato grande e all’età di 40 anni ha avuto il primo figlio insieme alla compagna Brenda Song. Lei è un ex ...