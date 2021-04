(Di martedì 13 aprile 2021) Presidente Fabiodopo il duro attacco nei confronti della sindaca è rimasto in silenzio per 2 settimane senza più dire nulla. Conavete? Penso che prima di esternare un pensiero bisogna riflettere e sopratutto stavo cercando di capire se qualcosa si stesse muovendo anche a livello nazionale, però non è cambiato nulla. Continuo a sentire le solite dichiarazioni che non stanno producendo assolutamente niente. Conhola mia posizione che ovviamente non è cambiata, resto convinto che questa alleanza su Torino sia unpolitico. Lei è sempre stato vicino alla sindaca dal primo giorno, si può dire che eravate amici, addirittura molti della sua maggioranza le rinfacciavano questa cosa nei primi anni, ora che cosa è capitato, tornasse ...

Advertising

nuovasocieta : M5s, Versaci: “Con Appendino ho chiarito, ma il matrimonio forzato con il Pd è un suicidio” -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Versaci

... guidati dal consigliere Fabioche nelle scorse settimane aveva minacciato di lasciare la maggioranza, ha ribadito il no ad un accordo con il Pd. Per l'ex Presidente della Sala Rossa il...... figura chiave di questa protesta il consigliere Fabio, che nelle scorse settimane ha minacciato seriamente di lasciare la maggioranza. Laboratorio politico di intesa- Pd Facilmente la ...Il M5S parta con la campagna elettorale, ma la scelta di fare o meno eventuali alleanze per le Comunali non può prescindere dal nazionale. E’ questo in sintesi l’intervento della sindaca Chiara Append ...In Comune nasce il gruppo Movimento 4 ottobre. A dare vita al M4O è l’ex pentastellato Damiano Carretto, già uscito dal Movimento di Grillo nei mesi scorsi. Carretto con una lettera al presidente del ...