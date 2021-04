L’orientamento sessuale di tuo figlio non ti fa fallire, rinnegarlo sì. (Di martedì 13 aprile 2021) “L’orientamento sessuale di tuo figlio non ti fa fallire come genitore, rinnegarlo sì.” Ho letto questa frase sulla pagina Facebook MaiMa, un’associazione che ha come obiettivo la lotta all’omofobia nelle scuole e il riconoscimento dei diritti, era a corredo della storia di Malika Chalhy, la ventiduenne di Castelfiorentino, rinnegata dalla famiglia, e messa alla porta dopo aver confessato di essere omosessuale, che già detta così fa male, ma dopo aver ascoltato le parole della madre, la veemenza e la cattiveria con cui sono state urlate, mi sento in dovere, come genitore di dire la mia. La cosa che in questa vicenda colpisce di più è proprio il confronto tra questi due mondi, da una parte una figlia che cerca l’accettazione del suo papà e della sua mamma, trovando il coraggio di fare ... Leggi su dilei (Di martedì 13 aprile 2021) “di tuonon ti facome genitore,sì.” Ho letto questa frase sulla pagina Facebook MaiMa, un’associazione che ha come obiettivo la lotta all’omofobia nelle scuole e il riconoscimento dei diritti, era a corredo della storia di Malika Chalhy, la ventiduenne di Castelfiorentino, rinnegata dalla famiglia, e messa alla porta dopo aver confessato di essere omo, che già detta così fa male, ma dopo aver ascoltato le parole della madre, la veemenza e la cattiveria con cui sono state urlate, mi sento in dovere, come genitore di dire la mia. La cosa che in questa vicenda colpisce di più è proprio il confronto tra questi due mondi, da una parte una figlia che cerca l’accettazione del suo papà e della sua mamma, trovando il coraggio di fare ...

matteosalvinimi : Ognuno è libero di amare chi vuole, di condividere la sua vita, la sua casa, le sue emozioni con chi vuole, di fare… - piedipalmati : @bestemmiedigigi CHE BISOGNO C'È DI ESPORMI COSÌ ERO PICCOLA e comunque sì è la dimostrazione che non si sceglie l'… - fallimento_0 : RT @fearfeline_: ?Relazioni stunt estreme, falsi matrimoni. Un matrimonio con lavanda è un matrimonio misto maschio-femmina, intrapreso com… - andy_black_0 : @annaros70527446 @neromalpelo A parte che la legge Zan difenderebbe anche gli etero visto che l’eterosessualità è u… - SARAWATlNEs : ancora non ho il coraggio di farlo e probabilmente non lo farò mai, ma a quanto pare... posso fare coming out con m… -

Ultime Notizie dalla rete : L’orientamento sessuale «Legge anti-omofobia Una tutela contro l’odio per un Paese più civile» La Gazzetta di Modena