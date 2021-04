I suoni della natura ci fanno sentire meglio

Leggi su gqitalia

(Di martedì 13 aprile 2021) Se ci sentiamodopo una giornata, o solo qualche ora, in mezzo alla, è merito anche dei suoi rumori. Il cinguettio degli uccelli, lo sciabordio delle onde del mare, le foglie mosse dal vento, hanno un effetto benefico sulla nostra salute: riducono lo stress, migliorano le prestazioni cognitive, sono persino in grado di alleviare il dolore e ridonarci il sorriso. Lo dimostra un nuovo studio condotto da alcune università americane e canadesi appena pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences. I ricercatori hanno ascoltato registrazioni sonore di 221 località in 68 parchi nazionali degli Stati Uniti cercando di capire le differenze di percezione tra le aree in cui predominano ili e quelle in cui questisono disturbati dal rumore umano, e hanno poi ...