Gravina: «Nessun cluster in Nazionale, la catena non è mai stata alimentata» (Di martedì 13 aprile 2021) Durante il consiglio federale di oggi, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato del focolaio scoppiato nella Nazionale di Roberto Mancini. Nessun cluster, ha detto. “Lo dicono i dati che abbiamo raccolto: fino al 31 marzo il gruppo squadra risultava assolutamente negativo. Non vogliamo entrare nel merito di alcune valutazioni scientifiche, ma tra i contagiati sono state individuate varianti differenti del virus, quindi il cluster della Nazionale non è un cluster: la catena non è mai stata alimentata”. I contagiati in Nazionale, in realtà, secondo quanto riportato da Repubblica nei giorni scorsi, sarebbero saliti a 27, con 8 calciatori colpiti dal Covid. E il contagio ha falcidiato anche i ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 aprile 2021) Durante il consiglio federale di oggi, il presidente della Figc, Gabriele, ha parlato del focolaio scoppiato nelladi Roberto Mancini., ha detto. “Lo dicono i dati che abbiamo raccolto: fino al 31 marzo il gruppo squadra risultava assolutamente negativo. Non vogliamo entrare nel merito di alcune valutazioni scientifiche, ma tra i contagiati sono state individuate varianti differenti del virus, quindi ildellanon è un: lanon è mai”. I contagiati in, in realtà, secondo quanto riportato da Repubblica nei giorni scorsi, sarebbero saliti a 27, con 8 calciatori colpiti dal Covid. E il contagio ha falcidiato anche i ...

