GF Vip, Dayane sul trono di Uomini e Donne? La provocazione di Zelletta (Di martedì 13 aprile 2021) Nonostante il GF Vip da più di un mese abbia chiuso i battenti, alcune antipatie continuano ad esistere. A testimoniare ciò è stata la provocazione di Andrea Zelletta verso Dayane Mello, su cui stanno girando voci su una sua partecipazione ad un noto programma di Mediaset: Uomini e Donne. Dayane SUL trono? – Durante il suo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Nonostante il GF Vip da più di un mese abbia chiuso i battenti, alcune antipatie continuano ad esistere. A testimoniare ciò è stata ladi AndreaversoMello, su cui stanno girando voci su una sua partecipazione ad un noto programma di Mediaset:SUL? – Durante il suo L'articolo

Advertising

rosmellomancate : RT @dayliasupporter: Comunque, sarà che al GF non hanno valorizzato abbastanza il loro rapporto, ma penso che la complicità tra Giulia e Da… - salemilandia : RT @dayliasupporter: Comunque, sarà che al GF non hanno valorizzato abbastanza il loro rapporto, ma penso che la complicità tra Giulia e Da… - GIGI59096412 : RT @dayliasupporter: Comunque, sarà che al GF non hanno valorizzato abbastanza il loro rapporto, ma penso che la complicità tra Giulia e Da… - anna63424445 : RT @dayliasupporter: Comunque, sarà che al GF non hanno valorizzato abbastanza il loro rapporto, ma penso che la complicità tra Giulia e Da… - wakeua : RT @dayliasupporter: Comunque, sarà che al GF non hanno valorizzato abbastanza il loro rapporto, ma penso che la complicità tra Giulia e Da… -