Dove mi vaccino a Ferragosto? Per gli under 60 una risposta ancora non c'è (Di martedì 13 aprile 2021) Speranza ha rassicurato: entro fine giugno gli over 60 riceveranno il vaccino. Per la regola delle fasce d'età, quella seguita nella somministrazione delle dosi, nei giorni più caldi toccherà ai 40/50enni mettersi in coda per ricevere l'inoculazione: luglio e agosto, i mesi in cui gli stessi sono soliti programmare le ferie. Dalle spiagge assolate, dalle più fresche montagne, dalle città turistiche, lontani da casa propria, come faranno a ricevere la loro dose? Toccherà interrompere la villeggiatura estiva per una pausa-puntura? Il problema dovrà essere risolto, ma al momento una soluzione non c'è. Troppo presto, troppe questioni da risolvere ancora, troppi intoppi sulla strada delle somministrazioni per poter già avere un piano concreto sul vaccino di Ferragosto. Non per motivi di vacanza, ma la possibilità di essere ...

