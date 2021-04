Don Riccardo | il prete innamorato con una benda sull' occhio | ' Ho pianto troppo Ora provo un senso di libertà'

(Di martedì 13 aprile 2021) 'Undi, onestà e chiarezza' è quello che ha provato l'ormai ex parroco della chiesa di San Felice di Massa Martana,Ceccobelli , che ha deciso di lasciare il sacerdozio per ...

Adesso l'exè circondato, oltre che dall'amore della donna per la quale ha dato un taglio netto alla sua vita clericale, anche dal profondo affetto della sua famiglia. E quando al padre ...... onestà e chiarezza": a parlare è l'ormai ex parroco dell'Unità pastorale di San Felice di Massa Martana,Ceccobelli, che ha deciso di lasciare il sacerdozio per amore. Parla da dentro ...'Quando domenica e' stato dato l'annuncio della mia decisione ho provato un senso di liberta', onesta' e chiarezza': a parlare e' l'ormai ex ...«Intanto - ha concluso - ho già ricevuto alcune proposte di lavoro che ora valuterò». Adesso l'ex don Riccardo è circondato, oltre che dall'amore della donna per la quale ha dato un taglio netto alla ...