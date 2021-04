De Luise (Confesercenti): imprese stremate, servono più risorse (Di martedì 13 aprile 2021) Sostegni più rapidi e maggiori risorse per le imprese costrette a chiusure e restrizioni da ormai quattordici mesi. Proroga della moratoria creditizia e fiscale. Un piano chiaro per riaprire in ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021) Sostegni più rapidi e maggioriper lecostrette a chiusure e restrizioni da ormai quattordici mesi. Proroga della moratoria creditizia e fiscale. Un piano chiaro per riaprire in ...

Advertising

Affaritaliani : De Luise (Confesercenti): ora ristori immediati e adeguati - zazoomblog : De Luise (Confesercenti): ora ristori immediati e adeguati - #Luise #(Confesercenti): #ristori - AssoturismoTP : RT @Radio1Rai: #Riaperture e protesta #IoApro 'È l'esasperazione di una categoria che non ha visto lo stipendio per mesi. Bisogna garantire… - Radio1VivaVoce : RT @Radio1Rai: #Riaperture e protesta #IoApro 'È l'esasperazione di una categoria che non ha visto lo stipendio per mesi. Bisogna garantire… - Confesercenti : RT @Radio1Rai: #Riaperture e protesta #IoApro 'È l'esasperazione di una categoria che non ha visto lo stipendio per mesi. Bisogna garantire… -

Ultime Notizie dalla rete : Luise Confesercenti De Luise (Confesercenti): imprese stremate, servono più risorse E' questa la strada da seguire per la presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise, che, in un'intervista ad Askanews, condanna gli episodi di violenza avvenuti nelle recenti manifestazioni di ...

De Luise (Confesercenti): ora ristori immediati e adeguati Lo ha detto la presidente diConfesercenti, Patrizia De Luise."E' necessario non tergiversare più e intervenire con interventi mirati e immediati, con una proroga certa sulla moratoria dei mutui e del ...

De Luise (Confesercenti): ora ristori immediati e adeguati askanews La gioia incontenibile e la lezione del Regno Unito che torna alla normalità Londra riparte dopo il terzo lockdown: file davanti ai locali che versano le prime pinte di birra ai clienti. Il premier Boris Johnson ha chiesto a tutti di essere responsabili. Questa settimana si co ...

De Luise (Confesercenti): ora ristori immediati e adeguati Lo ha detto la presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise. "E' necessario non tergiversare più e intervenire con interventi mirati e immediati, con una proroga certa sulla moratoria dei mutui e ...

E' questa la strada da seguire per la presidente di, Patrizia De, che, in un'intervista ad Askanews, condanna gli episodi di violenza avvenuti nelle recenti manifestazioni di ...Lo ha detto la presidente diConfesercenti, Patrizia De."E' necessario non tergiversare più e intervenire con interventi mirati e immediati, con una proroga certa sulla moratoria dei mutui e del ...Londra riparte dopo il terzo lockdown: file davanti ai locali che versano le prime pinte di birra ai clienti. Il premier Boris Johnson ha chiesto a tutti di essere responsabili. Questa settimana si co ...Lo ha detto la presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise. "E' necessario non tergiversare più e intervenire con interventi mirati e immediati, con una proroga certa sulla moratoria dei mutui e ...