Crisi ristoratori, in ginocchio davanti alla polizia. Chiara in lacrime: "Ho perso tutto" (Di martedì 13 aprile 2021) "Aiutateci, ve lo chiedo per piacere. Ve lo chiedo in ginocchio". Piange e si inginocchia in terra in lacrime, Chiara , 50enne ristoratrice toscana . Un grido disperato quello che si alza dal Circo ... Leggi su lanazione (Di martedì 13 aprile 2021) "Aiutateci, ve lo chiedo per piacere. Ve lo chiedo in". Piange e si inginocchia in terra in, 50enne ristoratrice toscana . Un grido disperato quello che si alza dal Circo ...

Ultime Notizie dalla rete : Crisi ristoratori Scontri ristoratori al Circo Massimo/ Video caos Roma, "ci hanno lasciati in mutande" ...della stessa manifestazione che non condivide i toni duri e le proteste violente che ledono la stessa bontà delle richieste avanzate da migliaia di ristoratori e categorie colpite dalla crisi ...

Crisi ristoratori, in ginocchio davanti alla polizia. Chiara in lacrime: "Ho perso tutto" Tra i singhiozzi e l'abbraccio di altri ristoratori che la fanno rialzare in piedi, Chiara ormai è un fiume in piena: " Non ho soldi per fare la spesa , se non mi aiutassero le persone io non avrei i ...

