Criminalità, gli assessori regionali Casucci e Morcone in Prefettura a Napoli (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si è svolto, questo pomeriggio, un incontro in Prefettura a Napoli, presieduto dal prefetto Marco Valentini, con gli assessori della Regione Campania al Turismo Felice Casucci e alla Legalità, Sicurezza e Immigrazione Mario Morcone. Sono stati presi in esame, in via preventiva, i rischi di infiltrazione criminale e di riciclaggio nelle attività turistiche ed alberghiere che sono strategiche per l’economia del nostro territorio. Le prime riflessioni hanno riguardato i report di analisi dei fenomeni in atto nell’area campana, pervenuti dalle forze dell’ordine. Prevenzione e collaborazione sono state le parole chiave di un percorso avviato per rendere trasparenti le transazioni economiche e contrastare le organizzazioni criminali che, in questa ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si è svolto, questo pomeriggio, un incontro in, presieduto dal prefetto Marco Valentini, con glidella Regione Campania al Turismo Felicee alla Legalità, Sicurezza e Immigrazione Mario. Sono stati presi in esame, in via preventiva, i rischi di infiltrazione criminale e di riciclaggio nelle attività turistiche ed alberghiere che sono strategiche per l’economia del nostro territorio. Le prime riflessioni hanno riguardato i report di analisi dei fenomeni in atto nell’area campana, pervenuti dalle forze dell’ordine. Prevenzione e collaborazione sono state le parole chiave di un percorso avviato per rendere trasparenti le transazioni economiche e contrastare le organizzazioni criminali che, in questa ...

