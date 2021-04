Covid e proteste, ambulanti di nuovo in corteo in autostrada con furgone a passo d’uomo (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Una settimana dopo la protesta che ha paralizzato l’autostrada A1 tra Caserta e Napoli, creando tanti disagi agli automobilisti, i venditori ambulanti aderenti alla sigla dell’Ana-Ugl tornano a protestare con un lungo e lento “serpentone” di auto e furgoni che da Caserta Sud è risalito verso nord, per poi imboccare l’uscita di Santa Maria Capua Vetere. Altri ambulanti sono partiti dal Napoletano e dal Salernitano, andando a velocità ridotta sulla Caserta-Salerno, da Palma Campania verso Caserta, e sono tuttora in corteo. Peppe Magliocca, presidente dell’Ana-Ugl di Caserta che già una settimana fa era stato tra i promotori della plateale protesta, spiega che “dopo una settimana ancora nulla è cambiato. Certo, la prossima settimana riapriremo, visto che la Campania dovrebbe diventare ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Una settimana dopo la protesta che ha paralizzato l’A1 tra Caserta e Napoli, creando tanti disagi agli automobilisti, i venditoriaderenti alla sigla dell’Ana-Ugl tornano a protestare con un lungo e lento “serpentone” di auto e furgoni che da Caserta Sud è risalito verso nord, per poi imboccare l’uscita di Santa Maria Capua Vetere. Altrisono partiti dal Napoletano e dal Salernitano, andando a velocità ridotta sulla Caserta-Salerno, da Palma Campania verso Caserta, e sono tuttora in. Peppe Magliocca, presidente dell’Ana-Ugl di Caserta che già una settimana fa era stato tra i promotori della plateale protesta, spiega che “dopo una settimana ancora nulla è cambiato. Certo, la prossima settimana riapriremo, visto che la Campania dovrebbe diventare ...

Advertising

fattoquotidiano : COVID IN LOMBARDIA Pentole e mestoli per contestare i vertici regionali. Guardate [VIDEO] - pfmajorino : Covid in Lombardia, proteste con pentole e coperchi sotto la Regione: 'Qui è andato tutto male. Le scuse non bastan… - SkyTG24 : Covid Roma, proteste per riaperture: tafferugli davanti alla Camera. VIDEO - Nicol79938739 : RT @il_cupo: Riaperture, Speranza gela tutti. E per gli over-60 spuntano le dosi avanzate di AstraZeneca, ne ha di coraggio questo mini dit… - anteprima24 : ** Covid e proteste, ambulanti di nuovo in corteo in #Autostrada con furgone a passo d'uomo **… -