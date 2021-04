Corsera | il supermanager Hsbc tra i contatti di Bochicchio che ha truffato Conte

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 13 aprile 2021) Il Corriere della Sera mette in luce oggi ulteriori particolari sulla figura di Massimo, il finanziere divenuto famoso per aver(tra gli altri) figure come Antonioe Patrice Evra. Il quotidiano ha infatti analizzato i rapporti tra ilre e Samir Assaf, 61enne libanese ai vertici della seconda banca al mondo,. Due figure che sembrerebbero distanti anni luce e invece sono bastati due fogli a metterli insieme quelli sequestrati il 23 febbraio dalla GdF milanese a casa di. Scarabocchi su quanto stretto con il 61enne Samir Assaf (e cucito da 15 milioni in ballo) fosse il rapporto di, fattosi le ossa nel vivaio del «Maddof dei Parioli» (cioè del finanziere Gianfranco Lande condannato nel 2015 per 160 milioni di ...