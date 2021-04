Chivasso, 150 verbali per la torteria che tiene aperto. La titolare ai carabinieri: “Vergognatevi” (Di martedì 13 aprile 2021) Da ottobre il locale non rispetta le restrizioni. Ieri l’ennesima sanzione, ma all’arrivo delle forze dell’ordine i clienti applaudono la titolare «Non chiudo perché abbiamo bisogno di lavorare. Devo mantenere una famiglia. Tutto quello che succede qui è legale», diceva ieri negando la realtà. Poi ha chiamato in causa addirittura la Costituzione facendo riferimento agli articoli 1 e 41: «È un braccio di ferro tra noi e il governo. Voglio denunciare anche la discriminazione di alcune categorie. Stiamo dimostrando con la disobbedienza civile che noi possiamo lavorare e tornare alla normalità». All’obiezione che da lunedì anche la provincia di Torino torna a essere in zona arancione ribatte sollevando ulteriori lamentele. «Non potrei far entrare i clienti dentro il locale comunque». Navigazione ... Leggi su cityroma (Di martedì 13 aprile 2021) Da ottobre il locale non rispetta le restrizioni. Ieri l’ennesima sanzione, ma all’arrivo delle forze dell’ordine i clienti applaudono la«Non chiudo perché abbiamo bisogno di lavorare. Devo mantenere una famiglia. Tutto quello che succede qui è legale», diceva ieri negando la realtà. Poi ha chiamato in causa addirittura la Costituzione facendo riferimento agli articoli 1 e 41: «È un braccio di ferro tra noi e il governo. Voglio denunciare anche la discriminazione di alcune categorie. Stiamo dimostrando con la disobbedienza civile che noi possiamo lavorare e tornare alla normalità». All’obiezione che da lunedì anche la provincia di Torino torna a essere in zona arancione ribatte sollevando ulteriori lamentele. «Non potrei far entrare i clienti dentro il locale comunque». Navigazione ...

Advertising

MarkMarco2014 : RT @macche2palle: La titolare ha preso decine di multe da Ottobre ( multe che saranno ricorse e non pagate ) e tutti i giorni una trentina… - bellogatto1 : RT @macche2palle: La titolare ha preso decine di multe da Ottobre ( multe che saranno ricorse e non pagate ) e tutti i giorni una trentina… - pamy12001 : Chivasso, 150 verbali per la torteria che tiene aperto. La titolare ai carabinieri: “Vergognatevi” - MestruoGeppetto : @trattomale Poi ci sono i 'fessi' che rispettano le regole Sta gente deve fallire malissimo - MestruoGeppetto : Sta gente non merita nulla -