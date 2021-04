Casali del Manco CS Strappare dal degrado | rigenerare | tutelare e far rivivere i Centri Storici-Borghi Antichi dell’Area Casalina Occorre fare presto Ecco un’Idea!

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 13 aprile 2021) “Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”! ( Da “ La Luna e i Falò” di Cesare Pavese – scrittore, poeta e saggista. Il romanzo, l’ultimo scritto dal grande narratore di Santo Stefano Belbo (Cuneo), è stato pubblicato nell’aprile del 1950 . Pavese nel 1935 giunse in Calabria, a Brancaleone Marina (RC), da confinato politico. Il suo, riguardo ad un territorio che l’ha accolto e molto ben voluto, è stato un legame indissolubile e fortemente collaborativo con la comunità del posto). Cesare PAVESE – Scrittore, Poeta e Saggista (1908-1950) Perché citare il grande Cesare Pavese? Perché è illuminante e aderente il solido legame, non solo identitario, che sussiste tra Comunità e luoghi che ...