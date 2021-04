Carta reddito di cittadinanza | a aprile pagamento mensilità con doppia data

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 13 aprile 2021) In questo periodo di crisi economica da pandemia e conseguente lockdown, ildicontinua ad essere un tema clou, come dimostrano i nuovi stanziamenti, previsti nel decreto Sostegni, per rifinanziare la misura. Sostegno economico, patti per l’occupazione e percorsi ad hoc per l’inserimento nel mondo del lavoro: sono questi i tratti essenziali che si collegano all’erogazione deldiagli aventi diritto. Quando di parla di questo contributo, entra in gioco la cosiddettadi, oRdc. Vediamo di seguito di fare il punto proprio su questae vediamo anche di capire quando arriva ilper il mese di ...