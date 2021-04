Can Yaman, nessuno lo sapeva | La notizia sconvolge i fan (Di martedì 13 aprile 2021) Can Yaman ormai è un artista affermato in Italia, in grado di raggiungere risultati importantissimi grazie a Bitter Sweet Ingredienti d’amore e Daydreamer Le ali del sogno. Can YamanPrima di scoprire qualcosa in più di questo particolare andiamo a leggere la sua biografia. L’artista è nato a Istanbul l’8 novembre del 1989 e in Italia è diventato una vera e propria star dimostrando di essere in grado di conquistare il pubblico. Non tutti sanno inoltre che si è laureato in giurisprudenza e che ha lavorato presso uno studio legale come praticante pubblico ministero. Questo dimostra la sua grande intelligenza che toglie quelle insinuazioni sul fatto che uno bello non possa esserlo. LEGGI ANCHE >>> La confessione di Iva Zanicchi su Can Yaman Inoltre si è messo in evidenza anche per la straordinaria storia d’amore ... Leggi su altranotizia (Di martedì 13 aprile 2021) Canormai è un artista affermato in Italia, in grado di raggiungere risultati importantissimi grazie a Bitter Sweet Ingredienti d’amore e Daydreamer Le ali del sogno. CanPrima di scoprire qualcosa in più di questo particolare andiamo a leggere la sua biografia. L’artista è nato a Istanbul l’8 novembre del 1989 e in Italia è diventato una vera e propria star dimostrando di essere in grado di conquistare il pubblico. Non tutti sanno inoltre che si è laureato in giurisprudenza e che ha lavorato presso uno studio legale come praticante pubblico ministero. Questo dimostra la sua grande intelligenza che toglie quelle insinuazioni sul fatto che uno bello non possa esserlo. LEGGI ANCHE >>> La confessione di Iva Zanicchi su CanInoltre si è messo in evidenza anche per la straordinaria storia d’amore ...

Advertising

marieclaire_es : Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? - Affaritaliani : Diletta Leotta e Can Yaman, passione... di cioccolato - ScrobElena : RT @ScrobElena: @PaulaCYPT1 ??CAN YAMAN BELLO SEMPRE ??Cara Paula grazie mille per il disegno ti lascio una bellissima foto di CAN YAMAN ??… - marzia20244052 : @LundbomEleonor Parlano delle 3 sfaccettature di Can Yaman, di cosa ne pensano le sue fan. Quelle che lo sostengono… - silbigg : RT @marieclaire_es: Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? -