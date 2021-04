ArcelorMittal apre al reintegro del lavoratore licenziato per un post su Facebook “Ma deve prima chiedere scusa”

(Di martedì 13 aprile 2021)non chiude ad un possibiledi Riccardo Cristello, impiegatoper aver condiviso, lo scorso 23 marzo suunche invitava alla visione della fiction di Mediaset “Svegliati amore mio”. La seria televisiva, che pure non fa nessun esplicito riferimento all’ex Ilva, parla delle conseguenze sanitarie e ambientali delle emissioni di un’acciaieria. Ilè stato pertanto giudicato denigratorio dall’azienda. Arcelor Mittal spiega “di non aver ricevuto alcuna richiesta di confronto dal dipendente, anzi ribadisce che le giustificazioni formulate dallo stesso non fanno che confermare le motivazioni della sanzione disciplinare”. Tuttavia “ribadisce la propria disponibilità ad un confronto analogo a quello avuto recentemente con altro dipendente, ...

