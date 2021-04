Amici 20 | Raimondo Todaro approda nella scuola | ecco in che ruolo

(Di martedì 13 aprile 2021)AD20 Il celebre ballerino di Ballando con le stelle,, farà parte di questa ventesima edizione diquale sarà il suoall’interno del programma Mediaset. FRANCESCA TOCCA RINCONTRAIn quest’occasione,rincontrerà la sua ex moglie Francesca Tocca, la ballerina professionista dellache durante la settimana aiuta i ragazzi e le ragazze nelle loro coreografie da portare poi nelle puntate del serale, che vanno in onda ogni sabato su Canale 5 alle ore 21.20. I due hanno avuto anche una bambina, Jasmine, ed insieme hanno aperto unadi ballo a Catania nel 2013. Dopo la fine del ...

Advertising

tuttopuntotv : Amici 20, Raimondo Todaro sarà ospite in studio: ecco quando e perché #amici20 #amici2020 - Claudoc3 : RT @LidaSezOlbia: Noi andiamo a fare la nanna, perchè anche oggi siamo distrutti...!!! #Buonanotte da Sandra e Raimondo, a domani amici ?? #… - LuciaAl73831547 : RT @amicii_news: ?? Raimondo Todaro giudicherà nel corso del DayTime pomeridiano di Amici in onda tutti i giorni una gara di ballo fra i rag… - Esterin62237737 : RT @LidaSezOlbia: Noi andiamo a fare la nanna, perchè anche oggi siamo distrutti...!!! #Buonanotte da Sandra e Raimondo, a domani amici ?? #… - gayburg : Raimondo Todaro approda ad Amici -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Raimondo

Todaro ospite ad2021/ Incontro con l'ex moglie Francesca Tocca? SERENA MARCHESE, NUOVA SFIDA CON MARTINA MILIDDI? Serena Marchese, pur avendo una formazione classica, ha accettato di ...Todaro ospite ad2021/ Incontro con l'ex moglie Francesca Tocca? Chiara Baschetti ammette 'Mai pensato di essere sexy' Chiara Baschetti ha allora ammesso di non essersi mai sentita una ...In una delle puntate del daytime di Amici, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 16.10 e su Italia 1 alle ore 19, Raimondo Todaro avrà il compito di giudicare una gara di ballo. Al ...Un ospite d'eccezione ad Amici 20 arriva direttamente dalla Rai per un compito speciale all'interno del talent show ...