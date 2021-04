Alga Klamath | cos’è | a cosa serve | quali sono i benefici per l’organismo e la forma fisica

Leggi su vanityfair

(Di martedì 13 aprile 2021) Le alghe non fanno propriamente parte della nostra alimentazione tradizionale e spesso non ne conosciamo i preziosi benefici. Ci sono vari generi di queste mucillaggini e solitamente si contraddistinguono per la quota di sali minerali predominanti che contengono e che possono rappresentare un ottimo sostegno per il nostro organismo, come iodio, selenio, ferro e il rame.