Aeroporti | arriva in Sicilia l' inglese ' Asc Handling Limited' | il Presidente è di origini siciliane

Palermo, 13 apr. (Adnkronos) - arriva in Sicilia la Asc Handling Limited, società di diritto inglese che oltre a Londra è anche registrata in Italia a Milano come sede secondaria. La Asc esercita attività di gestione e servizi aeroportuali alle compagnie aeree in Italia ed all'estero nonché ogni altra attività connessa. Il Presidente Ignazio Coraci, di origini Siciliane che risiede a Londra, vanta una lunga esperienza sia nel settore della logistica che dell'Handling e del mondo aeronautico in generale. Fondatore di Silk Way e di Silk Way Italia ha operato voli cargo anche dall'Italia verso l'Estremo Oriente. Coraci afferma che è "stato da sempre convinto delle forti potenzialità degli scali Siciliani".

