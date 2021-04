Acqua radioattiva, il disastro nucleare di Fukushima farà altri danni? (Di martedì 13 aprile 2021) Il disastro nucleare di Fukushima torna a far parlare di sé. Il Governo giapponese sarebbe pronto a sversare Acqua radioattiva nell’Oceano. Centrale nucleare di Fukushima (Getty Images)Tutti ricorderanno il disastro nucleare di Fukushima. Era l’11 marzo del 2011 quando a causa di un terremoto e poi maremoto la centrale fu interessata di importanti danni ai sistemi di sicurezza. Questo purtroppo causò in momenti diversi il meltdown completo dei noccioli delle tre Unità presenti nella centrale. Dopo una lunga inchiesta, il 5 luglio del 2012, è stato appurato che il disastro nucleare poteva essere evitato. A quanto pare infatti l’operatore dell’impianto ... Leggi su chenews (Di martedì 13 aprile 2021) Ilditorna a far parlare di sé. Il Governo giapponese sarebbe pronto a sversarenell’Oceano. Centraledi(Getty Images)Tutti ricorderanno ildi. Era l’11 marzo del 2011 quando a causa di un terremoto e poi maremoto la centrale fu interessata di importantiai sistemi di sicurezza. Questo purtroppo causò in momenti diversi il meltdown completo dei noccioli delle tre Unità presenti nella centrale. Dopo una lunga inchiesta, il 5 luglio del 2012, è stato appurato che ilpoteva essere evitato. A quanto pare infatti l’operatore dell’impianto ...

