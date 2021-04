A febbraio in lieve aumento la produzione industriale (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – A febbraio 2021 l’Istat stima che l’indice della produzione industriale aumenti dello 0,2% rispetto a gennaio. Nella media del trimestre dicembre-febbraio il livello della produzione cresce dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti.L’indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale per i beni di consumo (+2,6%); mentre diminuisce per l’energia (-2,0%), i beni strumentali (-1,7%) e i beni intermedi (-0,5%).Corretto per gli effetti di calendario, a febbraio 2021 l’indice complessivo diminuisce in termini tendenziali dello 0,6% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20, come a febbraio 2020). Si registra un incremento tendenziale solo per i beni intermedi (+2,1%). I restanti comparti, viceversa, mostrano flessioni, con un calo ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – A2021 l’Istat stima che l’indice dellaaumenti dello 0,2% rispetto a gennaio. Nella media del trimestre dicembre-il livello dellacresce dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti.L’indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale per i beni di consumo (+2,6%); mentre diminuisce per l’energia (-2,0%), i beni strumentali (-1,7%) e i beni intermedi (-0,5%).Corretto per gli effetti di calendario, a2021 l’indice complessivo diminuisce in termini tendenziali dello 0,6% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20, come a2020). Si registra un incremento tendenziale solo per i beni intermedi (+2,1%). I restanti comparti, viceversa, mostrano flessioni, con un calo ...

Advertising

princigallomich : A febbraio in lieve aumento la produzione industriale - Italpress : A febbraio in lieve aumento la produzione industriale - nestquotidiano : A febbraio in lieve aumento la produzione industriale - IlModeratoreWeb : A febbraio in lieve aumento la produzione industriale - - ottopagine : A febbraio in lieve aumento la produzione industriale -

Ultime Notizie dalla rete : febbraio lieve Industria, produzione ferma a febbraio ...l'Istat stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale sia comunque in lieve crescita, un progresso dello 0,2% rispetto a gennaio. Nella media del trimestre dicembre - febbraio il ...

Borsa: Milano cauta (+0,2%), bene Cnh, realizzi su Diasorin Si muove con cautela Piazza Affari dopo un'apertura in lieve rialzo, in attesa del dato sulla produzione industriale italiana in febbraio. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,2% a 25.505 punti, spinto da Cnh (+1,74%), in attesa di sbocchi sulla trattative con ...

A febbraio in lieve aumento la produzione industriale La Sicilia A febbraio in lieve aumento la produzione industriale ROMA (ITALPRESS) – A febbraio 2021 l’Istat stima che l’indice della produzione industriale aumenti dello 0,2% rispetto a gennaio. Nella media del trimestre dicembre-febbraio il livello della produzion ...

Industria, produzione ferma a febbraio Senza infamia e senza lode. I dati della produzione industriale di febbraio confermano la fase di transizione della nostra manifattura. In grado da un lato di recuperare il livello di attività registr ...

...l'Istat stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale sia comunque increscita, un progresso dello 0,2% rispetto a gennaio. Nella media del trimestre dicembre -il ...Si muove con cautela Piazza Affari dopo un'apertura inrialzo, in attesa del dato sulla produzione industriale italiana in. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,2% a 25.505 punti, spinto da Cnh (+1,74%), in attesa di sbocchi sulla trattative con ...ROMA (ITALPRESS) – A febbraio 2021 l’Istat stima che l’indice della produzione industriale aumenti dello 0,2% rispetto a gennaio. Nella media del trimestre dicembre-febbraio il livello della produzion ...Senza infamia e senza lode. I dati della produzione industriale di febbraio confermano la fase di transizione della nostra manifattura. In grado da un lato di recuperare il livello di attività registr ...