Uno scudo penale per i vaccinatori serve a poco, ma resta un nodo irrisolto (Di lunedì 12 aprile 2021) I sanitari che ci vaccinano hanno veramente bisogno di uno scudo penale? E lo scudo penale che hanno ottenuto pochi giorni fa con il decreto Draghi serve veramente a tutelarli? Andiamo con ordine. E diciamo subito che, di regola, ogni scudo penale a tutela di alcune categorie o, peggio, di alcune persone, rischia di essere dichiarato incostituzionale, visto che la legge deve essere uguale per tutti. E diciamo anche che, sempre di regola, non c’è bisogno di alcuno scudo penale se si agisce correttamente rispettando tutte le regole perché, per essere condannati, è necessario provare che l’evento vietato è stato provocato per dolo o, quanto meno, per colpa. Sin dal 1988, la Corte costituzionale (sentenza n. 368) ha, infatti, precisato che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) I sanitari che ci vaccinano hanno veramente bisogno di uno? E loche hanno ottenuto pochi giorni fa con il decreto Draghiveramente a tutelarli? Andiamo con ordine. E diciamo subito che, di regola, ognia tutela di alcune categorie o, peggio, di alcune persone, rischia di essere dichiarato incostituzionale, visto che la legge deve essere uguale per tutti. E diciamo anche che, sempre di regola, non c’è bisogno di alcunose si agisce correttamente rispettando tutte le regole perché, per essere condannati, è necessario provare che l’evento vietato è stato provocato per dolo o, quanto meno, per colpa. Sin dal 1988, la Corte costituzionale (sentenza n. 368) ha, infatti, precisato che ...

