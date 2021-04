Under 21 in Serie A: sopresa al primo posto della classifica (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Cies ha stilato la classifica delle squadre che hanno utilizzato più volte gli Under 21 nella Serie A 2020/21 Il Cies ha stilato la classifica delle squadre italiane che hanno utilizzato più volte calciatori Under 21 nel corso della stagione 2020/21 di Serie A. Under 21 in Serie A: la classifica completa VERONA: 11,7% CAGLIARI: 11,3% MILAN: 7,8% BOLOGNA: 7,2% SASSUOLO: 5,8% JUVENTUS: 5,7% TORINO: 5,2% SAMPDORIA: 5,2% SPEZIA: 4,4% FIORENTINA: 4,4% PARMA: 3,9% ROMA: 3,2% GENOA: 3,1% ATALANTA: 1,4% BENEVENTO: 0,9% UDINESE: 0,5% CROTONE: 0.1% NAPOLI: 0,1% INTER: 0,0% LAZIO: 0,0% L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Cies ha stilato ladelle squadre che hanno utilizzato più volte gli21 nellaA 2020/21 Il Cies ha stilato ladelle squadre italiane che hanno utilizzato più volte calciatori21 nel corsostagione 2020/21 diA.21 inA: lacompleta VERONA: 11,7% CAGLIARI: 11,3% MILAN: 7,8% BOLOGNA: 7,2% SASSUOLO: 5,8% JUVENTUS: 5,7% TORINO: 5,2% SAMPDORIA: 5,2% SPEZIA: 4,4% FIORENTINA: 4,4% PARMA: 3,9% ROMA: 3,2% GENOA: 3,1% ATALANTA: 1,4% BENEVENTO: 0,9% UDINESE: 0,5% CROTONE: 0.1% NAPOLI: 0,1% INTER: 0,0% LAZIO: 0,0% L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportface2016 : #Under21 in #SerieA, il #Verona è la più coraggiosa: #Inter e #Lazio non danno spazio ai giovani - Fprime86 : RT @cmdotcom: Serie A, percentuale di minuti giocati da under 21: guida il #Verona, #Milan terzo. #Inter e #Lazio all'ultimo posto https://… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CIES – Under 21 schierati in serie A, Napoli con percentuale dello 0,1… - zazoomblog : Under 21 in Serie A il Verona è la più coraggiosa: Inter e Lazio non danno spazio ai giovani - #Under #Serie… - junews24com : Classifica Under 21 Serie A: la posizione della Juve di Pirlo - -