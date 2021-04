Ultime Notizie Roma del 12-04-2021 ore 14:10 (Di lunedì 12 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale ancora un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in rosso solo Campania Puglia Valle d’Aosta e Sardegna Molte le attività ancora chiuse si apre uno spiraglio per ripartire decisivi i dati del monitoraggio dell’istituto superiore di sanità la fine della prossima settimana tutta l’Italia torna a colorarsi di arancio un certificato verde per consentire una più facile mobilità nei paesi europei lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza sottolinea di stare lavorando anche in sede di G7 con gli altri ministri della Salute per provare spenderlo ad altri paesi doppio schiaffo da un’altra parte del suo successore Joe biden che Cancella tutti i fondi per la costruzione del muro con il Messico e fare una commissione per la riforma della corte suprema che dopo l’ingresso dei tre giudici nominati dal ex ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021)dailynews radiogiornale ancora un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in rosso solo Campania Puglia Valle d’Aosta e Sardegna Molte le attività ancora chiuse si apre uno spiraglio per ripartire decisivi i dati del monitoraggio dell’istituto superiore di sanità la fine della prossima settimana tutta l’Italia torna a colorarsi di arancio un certificato verde per consentire una più facile mobilità nei paesi europei lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza sottolinea di stare lavorando anche in sede di G7 con gli altri ministri della Salute per provare spenderlo ad altri paesi doppio schiaffo da un’altra parte del suo successore Joe biden che Cancella tutti i fondi per la costruzione del muro con il Messico e fare una commissione per la riforma della corte suprema che dopo l’ingresso dei tre giudici nominati dal ex ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie In Bulgaria da oggi parziale allentamento misure anti Covid In Bulgaria nelle ultime 24 ore si sono registrati 462 contagi da coronavirus ovvero il 12,62% dei 3.658 test diagnostici effettuati. Il totale dei contagi da inizio epidemia è a oggi di 371.993. Da ...

Days Gone 2 cancellato? Ex - director commenta le parole di Schreier ... l'ex - director di Bend Studios ha voluto commentare dicendo la sua su alcune delle ultime ... che secondo il giornalista videoludico fa di tutto per negare quelle notizie che non riscontrano i propri ...

In arrivo alle Regioni 4,2 milioni di dosi. Dal 16 al 22 aprile 315mila vaccini al giorno Il Sole 24 ORE Tom Dixon manda il suo ologramma a Milano un condensato della sua presenza in città negli ultimi 17 anni, varie attività tra cui talk con Angela Missoni e Francesca Sarti di Arabeschi di Latte (da sempre al fianco di Dixon), oltre a ...

Campania zona rossa, De Luca: "Presa in giro, Stato non esiste" La Campania ha il 9,6% della popolazione italiana e riceve il 7,2% dei vaccini, siamo l'ultima regione a ricevere i vaccini rispetto alla popolazione. Questo è uno scandalo ed è evidente che questo ...

