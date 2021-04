Ufficiale | la Virtus Entella esonera Vivarini Squadra affidata a Volpe

(Di lunedì 12 aprile 2021) Con un comunicato laha annunciato il suo secondo cambio in panchina della stagione, ovvero l’esonero di: “Lacomunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della primaVincenzo. A lui e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del presidente Gozzi e di tutta la società per la professionalità, l’impegno, la serietà e il grande lavoro evidenziato in questi mesi, purtroppo non coronati dai risultati. Laverràa Gennarocon l’obiettivo di concludere la stagione a testa alta con dignità e senso di responsabilità per onorare fino all’ultimo secondo dell’ultima partita la nostra maglia, la nostra storia e il ...

Commenta per primo La Entella ha comunicato ufficialmente l'esonero dell'allenatore Vincenzo Vivarini, arrivato dopo il diciannovesimo ko stagionale in campionato, contro la Salernitana, che ha consolidato l'ultimo posto in classifica.