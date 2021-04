Sottosegretario Pucciarelli: Oro, Argento e Bronzo per gli atleti della Marina Militare ai Campionati Europei di canottaggio (Di lunedì 12 aprile 2021) “Anche in questa competizione internazionale, a cui hanno partecipato ben 35 Nazioni, gli atleti della Marina si sono rivelati una componente fondamentale della nazionale di canottaggio, portando a casa una medaglia d’oro, una d’Argento e un Bronzo. Complimenti ai nostri 6 canottieri Giovanni Abagnale, Cesare Gabbia, Vincenzo Abbagnale, Gabriel Soares, Antonio Vicino e Luca Parlato.” – rende noto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, commentando le bellissime medaglie conquistate ai Campionati Europei assoluti di canottaggio. “Gli atleti della Marina Militare, così come quelli delle altre Forze ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 aprile 2021) “Anche in questa competizione internazionale, a cui hanno partecipato ben 35 Nazioni, glisi sono rivelati una componente fondamentalenazionale di, portando a casa una medaglia d’oro, una d’e un. Complimenti ai nostri 6 canottieri Giovanni Abagnale, Cesare Gabbia, Vincenzo Abbagnale, Gabriel Soares, Antonio Vicino e Luca Parlato.” – rende noto ilalla Difesa, Stefania, commentando le bellissime medaglie conquistate aiassoluti di. “Gli, così come quelli delle altre Forze ...

