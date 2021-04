Salgono i contagi ad Airola, il sindaco chiude le scuole fino al 24 aprile (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSale il numero di contagi nel Comune di Airola e il sindaco Michele Napoletano decide di chiudere le scuole di ogni ordine e grado da domani al 24 aprile. E’ quanto comunicato in una nota dall’amministrazione comunale che ha reso noto il numero di attuali positivi che si aggiorna intorno alle 56 unità. “Questa mattina, su 622 studenti iscritti alle scuole dell’obbligo, 458 sono risultati assenti – si legge nel testo -. Alla luce di questi dati chiederemo all’Unità di crisi regionale quali atti dover intraprendere considerandosi come sia dovere di un sindaco tutelare la pubblica salute e garantire il diritto all’Istruzione. Si preannuncia, intanto, l’imminente emissione di ordinanza comunale di sospensione dell’attività ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSale il numero dinel Comune die ilMichele Napoletano decide dire ledi ogni ordine e grado da domani al 24. E’ quanto comunicato in una nota dall’amministrazione comunale che ha reso noto il numero di attuali positivi che si aggiorna intorno alle 56 unità. “Questa mattina, su 622 studenti iscritti alledell’obbligo, 458 sono risultati assenti – si legge nel testo -. Alla luce di questi dati chiederemo all’Unità di crisi regionale quali atti dover intraprendere considerandosi come sia dovere di untutelare la pubblica salute e garantire il diritto all’Istruzione. Si preannuncia, intanto, l’imminente emissione di ordinanza comunale di sospensione dell’attività ...

