Riaperture anticipate | la roadmap e tutte le ipotesi allo studio del governo

(Di lunedì 12 aprile 2021) La data per la ripartenza completa ancora non c'è, ma se il miglioramento della situazione epidemiologica sarà confermato dai dati dei prossimi giorni, l'esecutivo potrebbe anticipare alcune scelte prima della fine di aprile. Speranza però sottolinea: "Non sarà un liberi tutti", ripartenza non prima di maggio. Intanto le regioni guardano alla stagione estiva. Il ministro del Turismo Garavaglia punta al 2 giugno. Ma è scontro sull'delle isole Covid-free