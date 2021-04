Raggi, le scuse dello staff comunicazione: 'Colpa nostra, immagini riprese da Federgolf e non verificate' (Di lunedì 12 aprile 2021) Scaricabarile Capitale. Dopo le polemiche sul video (poi rimosso) che pubblicizzava la Ryder Cup 2023 e in cui al posto del Colosseo compariva l' Arena di Nimes , in Francia, la responsabilità dell'... Leggi su leggo (Di lunedì 12 aprile 2021) Scaricabarile Capitale. Dopo le polemiche sul video (poi rimosso) che pubblicizzava la Ryder Cup 2023 e in cui al posto del Colosseo compariva l' Arena di Nimes , in Francia, la responsabilità dell'...

Advertising

Adnkronos : Lo staff della sindaca #Raggi fa mea culpa dopo la gaffe dell'arena di Nimes scambiata per il #Colosseo. Scuse acce… - MariellaLoi : RT @Adnkronos: Lo staff della sindaca #Raggi fa mea culpa dopo la gaffe dell'arena di Nimes scambiata per il #Colosseo. Scuse accettate? ht… - cristianovilla9 : RT @Adnkronos: Lo staff della sindaca #Raggi fa mea culpa dopo la gaffe dell'arena di Nimes scambiata per il #Colosseo. Scuse accettate? ht… - AdriJuve64 : RT @leggoit: #Raggi, le scuse dello staff comunicazione: «Colpa nostra, immagini riprese da Federgolf e non verificate» - leggoit : #Raggi, le scuse dello staff comunicazione: «Colpa nostra, immagini riprese da Federgolf e non verificate» -