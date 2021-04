Psg-Bayern Monaco, le designazioni arbitrali: tocca a Daniele Orsato (Di lunedì 12 aprile 2021) Sarà Daniele Orsato a dirigere domani sera, al Parco dei Principi, Paris Saint Germain-Bayern Monaco, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League (ore 21, 3-2 per i campioni di Francia all’andata). Il 45enne internazionale della sezione di Schio sarà affiancato dagli assistenti Alessandro Giallatini e Fabiano Preti; Daniele Doveri quarti uomo; Massimiliano Irrati al Var, Marco Guida all’Avar. A dirigere invece, sempre domani sera (ore 21), il secondo round di Chelsea-Porto (andata 2-0) al ‘Ramon Sanchez-Pizjuan’ di Siviglia sarà il francese Clement Turpin, coadiuvato da Nicolas Danos e Cyril Gringore; Frank Schneider quarto uomo; Francois Letexier al Var, Jerome Brisard all’Avar. Designati dall’Uefa anche gli arbitri per i ritorni dei quarti di Champions di mercoledì sera (21). Lo spagnolo ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) Saràa dirigere domani sera, al Parco dei Principi, Paris Saint Germain-, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League (ore 21, 3-2 per i campioni di Francia all’andata). Il 45enne internazionale della sezione di Schio sarà affiancato dagli assistenti Alessandro Giallatini e Fabiano Preti;Doveri quarti uomo; Massimiliano Irrati al Var, Marco Guida all’Avar. A dirigere invece, sempre domani sera (ore 21), il secondo round di Chelsea-Porto (andata 2-0) al ‘Ramon Sanchez-Pizjuan’ di Siviglia sarà il francese Clement Turpin, coadiuvato da Nicolas Danos e Cyril Gringore; Frank Schneider quarto uomo; Francois Letexier al Var, Jerome Brisard all’Avar. Designati dall’Uefa anche gli arbitri per i ritorni dei quarti di Champions di mercoledì sera (21). Lo spagnolo ...

Advertising

SkySport : Paris Saint Germain, Leonardo: 'Rinnovi Mbappé e Neymar? Presto felici novità' - SkySport : ?? BAYERN-PSG 2-3 Risultato finale ? ? #Mbappé (3’) ? #Marquinhos (28’) ? #ChoupoMoting (37’) ? #Muller (60’) ?… - sportface2016 : #PSGBayern, le designazioni arbitrali: tocca ad #Orsato - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - PSG-Bayern Monaco in esclusiva in chiaro su Canale 5 - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - PSG-Bayern Monaco in esclusiva in chiaro su Canale 5 -