Principe Harry | Nonno è stato una roccia per la regina Con in mano una birra | direbbe | ' Andate avanti' ”

"Mio Nonno era un uomo d'onore, di servizio e grande umorismo. È stato una roccia per Sua Maestà la regina, con una devozione impareggiabile". Così il Principe Harry ha reso omaggio a suo Nonno, il duca di Edimburgo, morto venerdì scorso a 99 anni. Il secondogenito di Carlo e Diana è rientrato dagli Stati Uniti nel Regno Unito per partecipare ai funerali. "In questo momento direbbe, con in mano una birra: 'Andiamo avanti'", si legge in un comunicato rilasciato al suo ritorno in Inghilterra, "Nonno, grazie per ciò che hai fatto, per la tua dedizione verso nonna e per essere sempre stato te stesso. Meghan, Archie e io (oltre alla tua futura nipote) manterremo sempre un ..."

