Pattinaggio artistico, World Team Trophy 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo (Di lunedì 12 aprile 2021) La stagione 2020-2021 di Pattinaggio di figura si concluderà con il World Team Trophy 2021, tradizionale competizione a squadre a cadenza biennale come sempre in scena in Giappone, quest’anno a Osaka, precisamente presso la Maruzen Intec Arena di Osaka dal 15 al 18 aprile. Per l’occasione sarà della partita per la seconda edizione consecutiva anche il Team azzurro, il quale si scontrerà (oltre che con il Paese ospitante) con Russia, Stati Uniti, Canada e Francia. Tutte le squadre schiereranno rispettivamente quattro pattinatori per le prove individuali (due maschi e due femmine) e due coppie, una di danza e l’altra d’artistico. Il primo classificato di ogni gara riceverà 12 punti, il secondo 11 e il terzo 10, scalando via via di una unità a seconda ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) La stagione 2020-didi figura si concluderà con il, tradizionale competizione a squadre a cadenza biennale come sempre in scena in Giappone, quest’anno a Osaka, precisamente presso la Maruzen Intec Arena di Osaka dal 15 al 18 aprile. Per l’occasione sarà della partita per la seconda edizione consecutiva anche ilazzurro, il quale si scontrerà (oltre che con il Paese ospitante) con Russia, Stati Uniti, Canada e Francia. Tutte le squadre schiereranno rispettivamente quattro pattinatori per le prove individuali (due maschi e due femmine) e due coppie, una di danza e l’altra d’. Il primo classificato di ogni gara riceverà 12 punti, il secondo 11 e il terzo 10, scalando via via di una unità a seconda ...

