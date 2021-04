Mittal Taranto, 'gestione fallimentare': sciopero e sit in protesta il 23 aprile davanti Mise (Di lunedì 12 aprile 2021) Taranto - Fim, Fiom e Uilm annunciano una mobilitazione per il 23 aprile con sciopero di 24 ore nello stabilimento di Taranto e manifestazione nei pressi del Ministero dello Sviluppo Economico a Roma ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 12 aprile 2021)- Fim, Fiom e Uilm annunciano una mobilitazione per il 23condi 24 ore nello stabilimento die manifestazione nei pressi del Ministero dello Sviluppo Economico a Roma ...

