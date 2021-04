(Di lunedì 12 aprile 2021)Kioene Arena di Padova l'addio al Paso, campione italiano del volley, stroncato a 51 anni da una grave malattia. Presenti la famiglia e gli amici oltre a diversi ex compagni di ...

Eurosport_IT : Un giorno triste per tutto lo sport azzurro. A 52 anni ci lascia Michele Pasinato, colonna dell'Ital-volley di coac… - Federvolley : Un bruttissima notizia scuote l'intero mondo del volley, a soli 51 anni l'ex campione azzurro Michele #Pasinato ci… - fattoquotidiano : Michele Pasinato, morto a 52 anni l’azzurro del volley che vinse Mondiali ed Europei con la ‘squadra del secolo’ di… - Today_it : Michele Pasinato, l'ultimo commovente saluto alla leggenda della pallavolo - 101AnagrammiZen : @giomalago @Federvolley @Coninews @ItaliaTeam_it Michele Pasinato ---> Campione, ha stile?? -

Alla Kioene Arena di Padova l'addio al Paso, campione italiano del volley, stroncato a 51 anni da una grave malattia. Presenti la famiglia e gli amici oltre a diversi ex compagni di ...È uno dei momenti più toccanti dell'ultimo saluto a, campione d'Europa e del Mondo con la Generazione dei Fenomeni di velaschiana memoria, proprio in quel palazzo dello sport di ...Le maglie numero 13 del Charro Petrarca Padova e quella numero 15 della Nazionale Italiana, il tricolore, i fiori, un pallone da pallavolo ...Alla Kioene Arena di Padova l'addio a El Paso, campione italiano del volley, stroncato a 51 anni da una grave malattia. Presenti la famiglia e gli amici oltre a diversi ex compagni di squadra ...