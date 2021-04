Martina Colombari: “Io e Billy dallo psicologo” (Di lunedì 12 aprile 2021) Martina Colombari racconta il rapporto con il figlio Achille e svela di essersi rivolta a uno psicologo insieme al marito Billy Costacurta, per gestire il legame con il 16enne. L’ex modella e il calciatore sono innamorati da oltre 25 anni. Si sono sposati nel 2004, coronando il loro sentimento con la nascita di un figlio, e da allora non si sono più lasciati. 45 anni e una bellezza che non è mai svanita, Martina Colombari è una fra le Miss più amate nella storia di Miss Italia. L’attrice si è raccontata in una lunga intervista al Messaggero, parlando delle difficoltà incontrate nel corso della pandemia, fra la Dad e l’isolamento. La Colombari ha parlato del mestiere di mamma definendolo come “il più difficile del mondo, specialmente adesso. Si va a intuito, col cuore e ... Leggi su dilei (Di lunedì 12 aprile 2021)racconta il rapporto con il figlio Achille e svela di essersi rivolta a unoinsieme al maritoCostacurta, per gestire il legame con il 16enne. L’ex modella e il calciatore sono innamorati da oltre 25 anni. Si sono sposati nel 2004, coronando il loro sentimento con la nascita di un figlio, e da allora non si sono più lasciati. 45 anni e una bellezza che non è mai svanita,è una fra le Miss più amate nella storia di Miss Italia. L’attrice si è raccontata in una lunga intervista al Messaggero, parlando delle difficoltà incontrate nel corso della pandemia, fra la Dad e l’isolamento. Laha parlato del mestiere di mamma definendolo come “il più difficile del mondo, specialmente adesso. Si va a intuito, col cuore e ...

