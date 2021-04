Marchisio: “Ritorno alla Juve o Federazione? Scelgo la seconda. Pirlo non poteva dire di no alla panchina bianconera” (Di lunedì 12 aprile 2021) Un passato alla Juventus e ancora un legame molto forte con i colori bianconeri. Eppure, Claudio Marchisio, per il momento, non tornerebbe alla Vecchia Signora nei panni di dirigente ma preferirebbe un'altra strada. Ne ha parlato lo stesso ex Principino a Il Messaggero raccontandosi tra presente e futuro.Marchisio a 360°caption id="attachment 855173" align="alignnone" width="564" Claudio Marchisio (getty images)/caption"Federazione, Nazionale o Ritorno alla Juventus? La Juventus mi ha dato tantissimo, la Nazionale è la massima ambizione per un calciatore, la Federazione invece ti permette di costruire nel lungo periodo", ha esordito ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 12 aprile 2021) Un passatontus e ancora un legame molto forte con i colori bianconeri. Eppure, Claudio, per il momento, non tornerebbeVecchia Signora nei panni di dirigente ma preferirebbe un'altra strada. Ne ha parlato lo stesso ex Principino a Il Messaggero raccontandosi tra presente e futuro.a 360°caption id="attachment 855173" align="alignnone" width="564" Claudio(getty images)/caption", Nazionale ontus? Lantus mi ha dato tantissimo, la Nazionale è la massima ambizione per un calciatore, lainvece ti permette di costruire nel lungo periodo", ha esordito ...

