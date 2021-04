Macaulay Culkin e Brenda Song sono diventati genitori: svelato il nome del loro primo figlio (Di lunedì 12 aprile 2021) La coppia composta da Macaulay Culkin, la star di Mamma, ho perso l'aereo, e Brenda Song, ha avuto un figlio: ecco il nome scelto per il bambino. Macaulay Culkin è diventato papà e insieme alla sua compagna Brenda Song ha svelato il nome del suo primo figlio, Dakota Song Culkin. La star di Mamma, ho perso l'aereo e la protagonista di Station 19 hanno condiviso la notizia con Esquire, svelando inoltre l'emozionante motivo alla base della scelta del nome del bambino. Macaulay Culkin e Brenda Song sono ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 aprile 2021) La coppia composta da, la star di Mamma, ho perso l'aereo, e, ha avuto un: ecco ilscelto per il bambino.è diventato papà e insieme alla sua compagnahaildel suo, Dakota. La star di Mamma, ho perso l'aereo e la protagonista di Station 19 hanno condiviso la notizia con Esquire, svelando inoltre l'emozionante motivo alla base della scelta deldel bambino....

Ultime Notizie dalla rete : Macaulay Culkin Macaulay Culkin e Brenda Song sono diventati genitori per la prima volta Macaulay Culkin e Brenda Song sono diventati genitori. A riportarlo sono le principali testate estere, sebbene il primo a divulgare la notizia sia stato Esquire, secondo cui si tratterebbe di una ...

Macaulay Culkin è diventato papà: ha avuto il primo figlio con la fidanzata Brenda Song L'anno scorso ci aveva fatto sentire vecchi compiendo 40 anni e adesso fa il bis: sì, preparati a sentire tutto il tempo che passa perché Macaulay Culkin è diventato papà ! La star diventata famosa con Mamma ho perso l'aereo , film uscito nel 1990, ha accolto il primo figlio insieme alla fidanzata Brenda Song . I due attori hanno ...

Macaulay Culkin e Brenda Song sono diventati genitori per la prima volta Macaulay Culkin e Brenda Song sono diventati genitori per la prima volta, lo scorso 5 aprile, come riporta la testata Esquire ...

