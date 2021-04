Lutto per Ivana Mrazova: la drammatica scomparsa nella sua vita (Di lunedì 12 aprile 2021) Non è un giorno facile per Ivana Mrazova, che ha da poco annunciato su Instagram la perdita del padre, che non è riuscito a combattere la terribile malattia. La modella, ex valletta del Festival di Sanremo, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto del passato. Si tratta di un ricordo di quando di quando … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 12 aprile 2021) Non è un giorno facile per, che ha da poco annunciato su Instagram la perdita del padre, che non è riuscito a combattere la terribile malattia. La modella, ex valletta del Festival di Sanremo, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto del passato. Si tratta di un ricordo di quando di quando … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Antonio_Tajani : Ci lascia #MarcoBollesan, una leggenda del rugby italiano. Capitano e condottiero della Nazionale azzurra, invidiat… - MedicalScitech : RT @Tg3web: Il mondo del rugby è in lutto per la morte per covid di uno dei suoi giocatori più celebri, Massimo Cuttitta. Una carriera viss… - giildagio : RT @Miti_Vigliero: Lutto nazionale, suppongo M5s: depositata proposta per giornata in ricordo Casaleggio - Ultima Ora - ANSA - confusaffamata : quando vedo tweet contro i nostri vado a guardare i likes e tiro un sospiro di sollievo perché sono un misto tra ge… - VoxClamantis5 : 1/ dopo un giorno di lutto per il decesso del processo di Catania su cui tanto contavano, i piddini sono tornati al… -