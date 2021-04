Lucarelli: “Allenare il Napoli? Magari in un prossimo futuro” (Di lunedì 12 aprile 2021) Lucarelli: “Allenare il Napoli? Magari in un prossimo futuro…De Laurentiis non mi ha chiamato” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Cristiano Lucarelli, allenatore, per parlare del Napoli, della Ternana, di Gattuso e di altro. Queste le sue parole: SULLA TERNANA “Ternana la squadra più forte? Lo siamo diventati durante il percorso, c’era tanta concorrenza. E’ stata molto utile la striscia di 11 vittorie consecutive che abbiamo fatto tra inizio e metà stagione. Abbiamo preso un margine di vantaggio importante, i ragazzi sono stati bravi e il margine è addirittura aumentato. De Laurentiis? Non ci siamo sentiti. Penso che abbia altro a cui pensare perché è una persona impegnata. Lucarelli SU ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 12 aprile 2021): “ilin un…De Laurentiis non mi ha chiamato” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Cristiano, allenatore, per parlare del, della Ternana, di Gattuso e di altro. Queste le sue parole: SULLA TERNANA “Ternana la squadra più forte? Lo siamo diventati durante il percorso, c’era tanta concorrenza. E’ stata molto utile la striscia di 11 vittorie consecutive che abbiamo fatto tra inizio e metà stagione. Abbiamo preso un margine di vantaggio importante, i ragazzi sono stati bravi e il margine è addirittura aumentato. De Laurentiis? Non ci siamo sentiti. Penso che abbia altro a cui pensare perché è una persona impegnata.SU ...

Advertising

Salvato95551627 : RT @napolimagazine: L'EX - Lucarelli: 'Allenare il Napoli? Conoscete il mio affetto per Napoli, magari in un futuro prossimo sarebbe una be… - Enzovit : Lucarelli: 'Allenare il Napoli? Magari in un prossimo futuro'' - 100x100Napoli : Così l'ex azzurro #Lucarelli - gilnar76 : Lucarelli: “Mi piacerebbe a ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - NCN_it : #LUCARELLI: «ALLENARE IL #NAPOLI? MAGARI IN UN FUTURO PROSSIMO. #DELAURENTIIS? NON CI SIAMO SENTITI» -