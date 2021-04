Lo chef Colonna: «Non si può gestire la pandemia come si fa al bar quando si parla di calcio» (Di lunedì 12 aprile 2021) «Sono pienamente d’accordo con la manifestazione. Appoggio totalmente la categoria. Il vero problema però è che non abbiamo un sindacato che ci rappresenti. Se ci fossero stati i metalmeccanici al nostro posto ci sarebbe stato lo sciopero generale». Così all’Adnkronos lo chef Antonello Colonna sul sit-in dei ristoratori a Roma, di fronte al parlamento. «Siano scesi in piazza anche troppo tardi», sottolinea. «E lo dico senza polemiche. Io ho mantenuto tutto il mio personale, perché chiudere significherebbe anche vederli andare via, all’estero, dopo che sono stati formati». Lo chef Colonna: «Le iniziative del governo non sono convincenti» «Vorrei che si rendessero “credibili” le iniziative che il governo prende in materia di sanità o per l’economia. Non vengono spiegate, non sono convincenti. Vorrei ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 aprile 2021) «Sono pienamente d’accordo con la manifestazione. Appoggio totalmente la categoria. Il vero problema però è che non abbiamo un sindacato che ci rappresenti. Se ci fossero stati i metalmeccanici al nostro posto ci sarebbe stato lo sciopero generale». Così all’Adnkronos loAntonellosul sit-in dei ristoratori a Roma, di fronte almento. «Siano scesi in piazza anche troppo tardi», sottolinea. «E lo dico senza polemiche. Io ho mantenuto tutto il mio personale, perché chiudere significherebbe anche vederli andare via, all’estero, dopo che sono stati formati». Lo: «Le iniziative del governo non sono convincenti» «Vorrei che si rendessero “credibili” le iniziative che il governo prende in materia di sanità o per l’economia. Non vengono spiegate, non sono convincenti. Vorrei ...

