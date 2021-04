Advertising

infoiteconomia : Campagna vaccinale, l'infettivologo Matteo Bassetti: 'Il lavoro precedente è stato confuso, disorientato e antiscie… - StraNotizie : L'infettivologo Bassetti: 'A ottobre-novembre una terza ondata, ma sapremo gestirla senza chiusure'… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira L'infettivologo Matteo #Bassetti: 'Andava comunicato bene che i vaccini sono farmaci con rischi e benefici, ce ne… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira L'infettivologo Matteo #Bassetti: 'La campagna vaccinale si gioca sulla capacità di essere veloci e proattivi, non… - La7tv : #lariachetira L'infettivologo Matteo #Bassetti: 'La campagna vaccinale si gioca sulla capacità di essere veloci e p… -

Ultime Notizie dalla rete : infettivologo Bassetti

Covid, Domenica In: le dichiarazioni dell'In occasione della sua partecipazione a Domenica In , l'Matteosi è espresso in merito all'utilizzo del siero ...Ospite del programma "Domenica In" su Rai1, il notodel San Martino di Genova Matteoè intervenuto per esprimere il suo parere di esperto e uomo sul campo nella battaglia ...Il direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova parla anche di epidemia e piano vaccinale: "Figliuolo doveva ..."MA VACCINO MA NON CON ASTRAZENECA" L'infettivologo Bassetti la difende ma sul web scoppia la polemica e lei replica così ...