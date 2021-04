Legacies: Nina Dobrev potrebbe tornare come Elena (Di lunedì 12 aprile 2021) Legacies, Nina Dobrev torna nei panni di Elena Gilbert nello spin-off di The Vampire Diaries? Alcuni indizi ci portano a pensarlo Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di lunedì 12 aprile 2021)torna nei panni diGilbert nello spin-off di The Vampire Diaries? Alcuni indizi ci portano a pensarlo Tvserial.it.

Advertising

lacrimedelCielo : RT @bemore236: Se Nina veramente dovesse apparire in Legacies non so se mi metterei a piangere o a saltare di gioia Forse entrambe le cose… - lacrimedelCielo : RT @lokiireligion: non voglio illudermi ma Josie starà per un po' con damon ed elena nei prossimi episodi; Nina ha detto “i'm on set right… - marziiaf1 : RT @lokiireligion: non voglio illudermi ma Josie starà per un po' con damon ed elena nei prossimi episodi; Nina ha detto “i'm on set right… - marziiaf1 : RT @bemore236: Se Nina veramente dovesse apparire in Legacies non so se mi metterei a piangere o a saltare di gioia Forse entrambe le cose… - bemore236 : RT @lokiireligion: non voglio illudermi ma Josie starà per un po' con damon ed elena nei prossimi episodi; Nina ha detto “i'm on set right… -

Ultime Notizie dalla rete : Legacies Nina Legacies: Damon ed Elena menzionati, Nina Dobrev apparirà? luigitoto.it Legacies: Nina Dobrev potrebbe tornare come Elena Legacies, Nina Dobrev torna nei panni di Elena Gilbert nello spin-off di The Vampire Diaries? Alcuni indizi ci portano a pensarlo ...

Legacies, Elena e Damon sono ancora a Mystic Falls: si apprende nella 3x09 C'è un riferimento ai protagonisti di The Vampire Diaries nel finale dell'episodio e i fan sperano che possano ricomparire come guest ...

Legacies, Nina Dobrev torna nei panni di Elena Gilbert nello spin-off di The Vampire Diaries? Alcuni indizi ci portano a pensarlo ...C'è un riferimento ai protagonisti di The Vampire Diaries nel finale dell'episodio e i fan sperano che possano ricomparire come guest ...