Advertising

anteprima24 : ** Le #Pagelle del #Sassuolo - Boga illumina, Consigli salva tutto ** - infoitsport : Le pagelle del Sassuolo - Boga il più pericoloso. Raspadori sciupa. Lopez non si vede mai - fantapiu3 : I voti #fantacalcio del match della 30ª di #SerieA della nostra redazione #Fantapiu3 #pagelle #votifantacalcio… - zazoomblog : Le pagelle del Benevento – Glik stregato l’attacco è isolato - #pagelle #Benevento #stregato - anteprima24 : ** Le #Pagelle del ##Benevento - Glik stregato, l'attacco è isolato ** -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle del

I ritmi alti lo tagliano fuori dal gioco e il Benevento finisce per risentirne in maniera evidente, visto che non riesce mai a contrattaccare (64' Viola 5,5 : più ispiratocompagno, ma non riesce ...Propizia il gol decisivo seminando mezza difesaBenevento, avrebbe meritato la rete, ma la traversa gliela nega M. Lopez 6 : è sempre nel vivogioco, tocca un'infinità di palloni, ma lo fa ...Benevento – Il Sassuolo vince al Ciro Vigorito grazie a un autogol di Barba sul calare del primo tempo. Le pagelle dei neroverdi dopo l’1-0 contro il Benevento. Consigli 8: Una buona parata su ...Le pagelle e highlights di Benevento – Sassuolo 0-1, gara valida per la trentesima giornata di Serie A 2020/2021: Consigli è il migliore del match BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia (65' Caprari), Barba ...