Lattarico. Denunciato un incendiario di 41 anni

(Di lunedì 12 aprile 2021) Al termine di una intensa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Cosenza, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Montalto Uffugo, hanno notificato l’avviso di conclusione indagini preliminari ad un uomo diindagato per incendio boschivo doloso. I fatti risalgono al tardo pomeriggio del 7 settembre 2020, quando S.T di 41, ha causato un incendio che ha distrutto un’intera area boschiva costituita da macchia mediterranea lungo la strada provinciale di località “Castelluccio” nel comune di. La zona interessata dall’incendio, era già particolarmente attenzionata dai militari i quali, attraverso mirate indagini effettuate con la tecnica info-investigativa del “MEF”, metodo delle evidenze fisiche, effettuate sul luogo dei fatti, nonché con l’ausilio di un apparato di video ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lattarico Denunciato

Cosenza Post

Hannoil caos vaccini oltre 80 sindaci della provincia di Cosenza. I primi cittadini hanno ... Magorno, di" A. Blandi, di Acquaformosa " G. Capparelli, di Lago " E. Scanga, di Acri "...08 gen 21 Un imprenditore diè statodai Carabinieri Forestale di Montalto per smaltimento illecito di rifiuti. Alla comunicazione di reato si è giunti a seguito di un controllo effettuato dai militari a ...Inoltre in quei giorni, sono stati riscontrati disservizi di connettività arrecati alla popolazione di Lattarico a causa del danneggiamento di diversi pali di proprietà di una nota società telefonica ...Al termine di una intensa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Cosenza, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Montalto Uffugo, hanno notificato l’avviso di co ...