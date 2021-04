Justice League, lo sceneggiatore: "Quando ho saputo dell'arrivo di Joss Whedon sono andato in depressione" (Di lunedì 12 aprile 2021) Lo sceneggiatore di Justice League Chris Terrio ha rivelato di essere caduto in depressione dopo che il film della Warner Bros. è stato consegnato nelle mani del regista Joss Whedon. Dopo l'uscita di Zack Snyder da Justice League nel 2017, Warner Bros. ha ingaggiato Joss Whedon per riscrivere, rigirare e completare il film. Scelta, questa, che ha mandato in depressione lo sceneggiatore Chris Terrio. In un'intervista con Vanity Fair, Terrio ha spiegato: "Quando il film è stato affidato a Whedon e riscritto sono caduto in depressione. Ma non mi sentivo autorizzato a essere depresso perché ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 aprile 2021) LodiChris Terrio ha rivelato di essere caduto indopo che il filma Warner Bros. è stato consegnato nelle mani del regista. Dopo l'uscita di Zack Snyder danel 2017, Warner Bros. ha ingaggiatoper riscrivere, rigirare e completare il film. Scelta, questa, che ha minloChris Terrio. In un'intervista con Vanity Fair, Terrio ha spiegato: "il film è stato affidato ae riscrittocaduto in. Ma non mi sentivo autorizzato a essere depresso perché ...

